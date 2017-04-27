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Репетиция Парада Победы на Красной площади. Видеотрансляция

Общество
27 апреля, 18:16 UTC+3

Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в 10:00 мск 9 мая

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Материал из 1 страницы

Трансляция Ruptly

На Красной площади проходит репетиция военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Следующая вечерняя репетиция пройдет 3 мая.

В связи с мероприятием будут перекрыты некоторые улицы Москвы.

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