На "Интерактивную карту свалок" ОНФ за три месяца отправили более 5 тысяч обращений

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 5 тысяч обращений о возможных нелегальных полигонах мусорных отходов поступило на "Интерактивную карту свалок", запущенную активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в конце января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"За три месяца работы "Интерактивной карты свалок" мы получили огромное количество заявок от наших граждан со всех регионов. Сейчас их более 5 тысяч, и они продолжают поступать", - приводит пресс-служба движения слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Ольги Тимофеевой.

По ее словам, активистам удалось добиться положительных результатов по 385 полигонам. "Это и рекультивация незаконных свалок, и приостановка работы "серых" полигонов, а также устранение различных экологических нарушений", - сказала Тимофеева.

В свою очередь, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов отметил, что больше всего обращений приходит от граждан из Центральной России и Поволжья.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действует нелегальная свалка. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и при необходимости принимают меры по ликвидации выявленных незаконных свалок.