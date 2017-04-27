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Министр курортов и туризма Крыма поддержал идею молодежи возродить фестиваль "КаZантип"

Общество
27 апреля, 19:01 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

По мнению министра, возрождение фестиваля поможет привлечь туристов в Ленинский район полуострова

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Гости фестиваля электронной музыки «КаZaнтип-2010»

Гости фестиваля электронной музыки «КаZaнтип-2010»

© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий поддержал идею молодежных движений возродить знаменитый фестиваль "КаZантип" на Азовском побережье республики, где он проводился изначально. Об этом министр в четверг сообщил ТАСС.

"(В ходе заседания молодежного дискуссионного клуба - прим. ТАСС) мне задали вопрос: "А как вы относитесь к фестивалю "КаZантип"?" Я ответил, что к самому фестивалю, который в 90-х годах зарождался на территории Ленинского района и предусматривал два направления - музыкальное и спортивное, я отношусь положительно. В ответ они (представители молодежных организаций) говорят, а можем ли мы возродить фестиваль "КаZантип" (в Ленинском районе)? Я сказал, что <…> если не будет никаких противоправных действий, если этот фестиваль будет соответствовать нашим целям и задачам, то, конечно", - рассказал Стрельбицкий.

По его словам, возрождение фестиваля поможет привлечь туристов в Ленинский район. "Этот фестиваль начинался в Щелкино (в Ленинском районе - прим. ТАСС), - напомнил министр. - И сегодня молодежное фестивальное движение в Ленинском районе просто необходимо (для привлечения туристов)".

Он отметил, что фестиваль, подобный "КаZантипу" мог бы появиться в Ленинском районе к окончанию строительства Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией. "Я думаю, что будет очень даже удобно со строительством моста на данном месте организовать такое фестивальное движение. Это может быть не только тот "КаZантип", который был в 90-е годы, может, это будет фольклорный фестиваль, может, это будет военно-патриотический фестиваль, может, это будет спортивный фестиваль", - отметил собеседник ТАСС.

Музыкальный фестиваль "КаZантип" проводился в Крыму с 1992 года. Изначально постоянным местом проведения фестиваля был город Щелкино на побережье Азовского моря, в районе мыса Казантип, по которому фестиваль и получил свое название. В 2000 году фестиваль переместился сначала в окрестности села Веселое рядом с Судаком, а в 2001 году - в село Поповка Сакского района.

После воссоединения Крыма с Россией у правоохранительных органов возникли к "КаZантипу" претензии из-за массового распространения наркотических веществ, в результате фестиваль отказался от крымской прописки. Вместо него организаторы в 2015 году хотели провести мероприятие под названием "Бифуз", объявив его территорией без наркотиков, но прокуратура региона выступила против.

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