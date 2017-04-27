Facebook будет бороться с попытками ряда стран использовать соцсеть для пропаганды

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Администрация социальной сети Facebook намерена противодействовать попыткам различных государств повлиять с ее помощью на общественное мнение. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналисты ознакомились с докладом Facebook на эту тему, который будет опубликован в течение суток. В документе говорится, что ряд стран пытались манипулировать настроениями людей путем распространения в социальной сети различной информации, в том числе не соответствующей действительности. Компания заявляет о намерении противодействовать таким операциям.

О каких именно государствах идет речь, как отмечает Reuters, не уточняется.

Ранее сообщалось, что интернет-гигант Google изменил алгоритмы работы своей поисковой системы, чтобы препятствовать распространению фейковых новостей в интернете. В компании, в частности, ужесточили правила, касающиеся того, какую информацию считать нежелательной. В эту категорию вошли "вводящие в заблуждение данные, непредусмотренные оскорбительные результаты поиска, мистификации и безосновательные теории заговоров". Сотрудники Google будут отмечать страницы, на которых появляются публикации такого рода.