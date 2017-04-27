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РЕН ТВ в своем спецпроекте расскажет о схемах финансирования оппозиционеров

Общество
27 апреля, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В пресс-службе телеканала уточнили, что речь пойдет об организации "Открытая Россия" и ее учредителе Михаиле Ходорковском

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Журналисты телеканала РЕН ТВ выявили источники финансирования ряда групп российской непарламентской оппозиции и раскроют их в документальном спецпроекте "Либералам - черным налом", который выйдет в эфир 28 апреля. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе телеканала.

В частности, в фильме речь пойдет об организации "Открытая Россия" и ее учредителе Михаиле Ходорковском. На РЕН ТВ уточнили, что журналисты расследовали случаи, когда "представители движения, не имея официальных доходов, тратили значительные суммы в рублях и в валюте". На телеканале утверждают, что установили факты нарушений закона и теневых финансовых махинаций.

Телеканал обещает раскрыть в фильме "всю схему финансирования российского либерализма - от зарубежных фондов до денег в конвертах".

Спецпроект выйдет в эфир 28 апреля в 19:45 мск.

"Открытая Россия" признана нежелательной в РФ

Генпрокуратура РФ, по результатам изучения поступивших материалов, 26 апреля приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания). Минюст России включил ряд организаций, в том числе "Открытую Россию", в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, говорится на сайте ведомства.

"Открытая Россия" была учреждена в ноябре 2015 года Михаилом Ходорковским. Как следует из записи британского реестра, "Открытая Россия" вместо Open Russia названа OR (Otkrytaya Rossia). О своем уходе с поста председателя "Открытой России" Михаил Ходорковский объявил 15 апреля на конференции в Таллине.

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