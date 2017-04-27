В Коми обнаружено захоронение, которое может относиться к временам ГУЛАГа

СЫКТЫВКАР, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Неизвестное захоронение, которое может относиться к временам ГУЛАГа, обнаружено в четверг на окраине города Ухта в Республике Коми. Региональное управление Следственного комитета (СК) России начало проверку, останки отправлены на экспертизу, сообщила ТАСС исполняющая обязанности старшего помощника руководителя регионального управления СК Лилия Степанова.

"На останки случайно наткнулся экскаваторщик. По количеству обнаруженных костей на экспертизу будут направлены останки двух человек. По мнению эксперта, им не менее 30 лет. Для расследования будут привлекаться историки, рассматриваться все версии гибели этих людей", - отметила Степанова.

Она добавила, что сначала специалистам предстоит выяснить, когда было сделано захоронение. Степанова отказалась комментировать появившуюся ранее в местных СМИ информацию о том, что рядом с костями были обнаружены фрагменты одежды, похожей на гимнастерку.

Историк, главный редактор республиканского мартиролога жертв политических репрессий "Покаяние" Михаил Рогачев отметил, что находка предположительно относится к временам ГУЛАГа и добавил, что захоронение может оказаться более массовым.

"Рядом с Заболотным (название местечка на окраине Ухты - прим. ТАСС) в 1991 году был установлен памятник "Безвинным жертвам коммунистического террора". Там находился следственный изолятор Ухтпечлага (подразделение ГУЛАГа, существовало с 1931 по 1938 годы - прим. ТАСС), тюрьма №2, где содержались как раз арестованные заключенные Ухтпечлага и потом Ухтижемлага. То есть те, кого приговаривали к высшей мере и расстреливали где-то в окрестностях", - пояснил ТАСС Рогачев.

Не исключено, отметил историк, что обнаружено захоронение расстрелянных в 1937-1938 годах во время Большого террора.

"По протоколам расстрелов достоверно известно, что в Чибью, так тогда называлась Ухта, был расстрелян 121 заключенный. В актах место приведения приговора и место захоронения не указывалось, но понятно, что их расстреляли рядом с тюрьмой, тогда там лес был кругом. Пока это не более чем гипотеза, мы даже не знаем, сколько найдено, но это точно не два человека. Сейчас должны быть полностью остановлены все работы, место законсервировано, пройдет расследование", - сказал ученый.