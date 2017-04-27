Власти Москвы предложили перенести митинг с Болотной площади в Щукино или Люблино

Петраков: судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между "Анжи" и "Томью"Спорт 27 апреля, 22:04
Сборная России в овертайме проиграла шведам в матче ЕврохоккейтураСпорт 27 апреля, 22:02
В Македонии протестующие оккупировали парламент после выбора нового спикераМеждународная панорама 27 апреля, 22:00
Девять россиян на снегоходах провалились под лед на ШпицбергенеПроисшествия 27 апреля, 21:51
СБУ потребовала от мэра Одессы отменить решение о возвращении улицам советских названийМеждународная панорама 27 апреля, 21:44
СМИ: США отправляют в Афганистан дополнительные 1,5 тыс. военнослужащихМеждународная панорама 27 апреля, 21:43
Тарпищев стал почетным профессором Национальной спортивной академии БолгарииСпорт 27 апреля, 21:35
"Анжи" и "Томь" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата РоссииСпорт 27 апреля, 21:30
Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в КрымЭкономика и бизнес 27 апреля, 21:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы предложили группе оппозиционеров две альтернативные площадки для проведения митинга, заявленного на Болотной площади 6 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
"Мы предложили организаторам две альтернативные площадки: от метро "Октябрьское поле" до метро "Щукинская" или на ул. Перерва в Люблино", - сказали в пресс-службе.
Ранее группа оппозиционеров подала в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади 6 мая. Заявленная численность участников - до 10 тыс. человек.