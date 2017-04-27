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Власти Москвы предложили перенести митинг с Болотной площади в Щукино или Люблино

Общество
27 апреля, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Группа оппозиционеров подала заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади 6 мая

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы предложили группе оппозиционеров две альтернативные площадки для проведения митинга, заявленного на Болотной площади 6 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Мы предложили организаторам две альтернативные площадки: от метро "Октябрьское поле" до метро "Щукинская" или на ул. Перерва в Люблино", - сказали в пресс-службе.

Ранее группа оппозиционеров подала в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади 6 мая. Заявленная численность участников - до 10 тыс. человек.

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