Власти Москвы предложили перенести митинг с Болотной площади в Щукино или Люблино

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы предложили группе оппозиционеров две альтернативные площадки для проведения митинга, заявленного на Болотной площади 6 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Мы предложили организаторам две альтернативные площадки: от метро "Октябрьское поле" до метро "Щукинская" или на ул. Перерва в Люблино", - сказали в пресс-службе.

Ранее группа оппозиционеров подала в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади 6 мая. Заявленная численность участников - до 10 тыс. человек.