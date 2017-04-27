Власти Москвы: акция "Открытой России" может пройти только на проспекте Сахарова

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Акция 29 апреля в Москве может быть проведена только на проспекте Академика Сахарова, других мест для ее проведения нет. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Других мест (кроме проспекта Академика Сахарова - прим. ТАСС) для проведения этой акции нет", - сказали в пресс-службе.
Представители "Открытой России" ранее сообщили, что собираются провести 29 апреля 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и Ильинке. Городские власти предложили провести шествие от дома №9 по проспекту Академика Сахарова до дома №38 по улице Маши Порываевой. Они объяснили это тем, что заявленный "Открытой Россией" маршрут не подходит для публичного мероприятия, поскольку там продолжаются ремонтные работы, и акция создаст неудобства для пешеходов и водителей.
В мэрии выразили надежду на компромисс по этому вопросу. Организатор акции Мария Баронова написала на своей странице в Facebook, что акцию "нельзя проводить ни в каком другом месте".
Ранее 27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что попытки провести 29 апреля в Москве несанкционированную акцию вызовут "законную реакцию властей".
В среду Генпрокуратура включила "Открытую Россию" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.