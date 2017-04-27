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United Airlines достигла соглашения с пассажиром, снятие которого с рейса вызвало скандал

Общество
27 апреля, 23:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Авиакомпания выплатит пострадавшему крупную сумму, предположительно речь идет не меньше чем о $1 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская авиакомпания United Airlines, которая оказалась в центре скандала после насильственного снятия пассажира с рейса, достигла досудебного соглашения с этим человеком и выплатит ему крупную сумму. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее сведениям, таким образом авиаперевозчик сможет избежать судебного разбирательства на этот счет. Сколько именно получит пострадавший, пока не уточняется. Речь, предположительно, идет не меньше чем о $1 млн.

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Скандал вокруг United Airlines разразился после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная 9 апреля на борту самолета этой компании, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл (штат Кентукки). На пленке видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону мужчину, на лице у которого кровь. Как выяснилось позже, пассажира зовут Дэвид Дао, он работает врачом и является американским гражданином азиатского происхождения. По словам адвоката Дао, при снятии с рейса его клиенту сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга.

Инцидент произошел после того, как сотрудники филиала United Airlines попросили четырех пассажиров в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.

Адвокат Дао ранее заявил, что его клиент может подать судебный иск в отношении United Airlines.

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