Выставка к столетию русских революций 1917 года открывается в Британской библиотеке

ЛОНДОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выставка, посвященная столетнему юбилею революций 1917 года, открывается в пятницу в галерее Британской библиотеки в Лондоне. Более 200 экспонатов, представленных в хронологическом порядке, позволяют лучше узнать об истории России с конца XIX века до 1924 года, когда умер один из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции Владимир Ленин (1870-1924).

Человеческая история

Экспонаты для выставки "Русская революция: надежда, трагедия, мифы" были подобраны как из запасников самой библиотеки, так и предоставлены музеями нескольких стран, а также частными коллекционерами. И, несмотря на то, что выставка проходит в библиотеке, одними бумажными носителями они не ограничиваются. Рядом с книгами, политическими плакатами, письмами, записями в залах органично размещены дисплеи, на которых транслируются видеоматериалы и фильмы, фотографии, оружие, деньги, иными словами, все, что поможет посетителям погрузиться в мир важнейшего этапа в истории России.

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Как пояснила в разговоре с корреспондентом ТАСС ведущий куратор коллекций Центральной и Восточной Европы Британской библиотеки Екатерина Рогачевская, основная идея смотра заключается в том, чтобы рассказать о человеческой стороне участников русских революций и осмыслить то, что произошло в начале XX века, почему это случилось, и какие уроки можно из этого извлечь.

"История, которую мы хотим показать, - очень человеческая. Когда мы говорим и о Ленине, и о Льве Троцком, и о Николае II - они все тоже были людьми, и именно их человеческую сторону мы попытались показать", - сказала Рогачевская.

"Русские революции можно бесконечно изучать, осмысливать, всегда будут новые факты. Есть больше, чем одна правильная интерпретация, но это исторический урок, который нужно помнить. Нельзя оставаться в прошлом, нужно думать о будущем", - добавила одна из кураторов выставки.

Писал сам Ленин

Начинается экспозиция с рассказа о последнем российском императоре Николае II (1868-1918), связях русской монаршей фамилии с британской (супруга Николая II Александра Федоровна приходилась внучкой королеве Великобритании Виктории), реформах министра финансов Сергея Витте (1849-1915), экономических сложностях начала XX века и русско-японской войне. Раритетные фотографии царской семьи, коллекционное издание коронационного альбома Николая II соседствуют с русскими лаптями и настоящими кандалами, привезенными в Лондон британским журналистом.

Отдельное место занимает написанный от руки запрос Ленина на получение читательского билета библиотеки Британского музея, сейчас являющейся частью Британской библиотеки. На пожелтевшей от времени бумаге с подписью "Якоб Рихтер" (под этим псевдонимом революционер записался в библиотеку) стоит штамп 22 апреля 1902 года.

Далее детально показывается непосредственно этап революции. В экстренном выпуске газета "Одесские новости" от 4 марта 1917 года рассказывает об отречении императора, на стендах лежат казначейские знаки того года, получившие в народе название "керенки", на больших экранах проецируется фильм Сергея Эйзенштейна (1898-1948) "Октябрь".

Большой зал отведен кровавым страницам опустошительной гражданской войны (1917-1922). Среди экспонатов - "белые" деньги, которые печатали противники большевиков, плакаты с "красной" и "белой" пропагандой, большое интерактивное табло, демонстрирующее ход войны.

Новый мир

Параллельно посетителям выставки рассказывается о том, что миллионы людей связывали с революцией надежды на кардинальное изменение своей жизни. Этому посвящен раздел под названием "Новый мир". Интересный экспонат в этом разделе - стенгазета "Ялтинская делегатка".

Изготовленная в 1927 году, она, хотя немного и выходит за временной отрезок выставки, очень ярко показывает настроения среди женщин, которые видели в революции не только возможность получить образование, но и принять участие в управлении страной. "Дружно женщины возьмемся / перестанем мы лукавить / и на зло мы всем буржуям / Сов. Россией будем править", - пишет для газеты делегатка Подгорняк.

Пламя мировой революции

Последний раздел экспозиции посвящен тому, как пламя протеста пролетариата и крестьян перекинулось на другие страны Европы. Тут представлены революционные плакаты из Венгрии и Германии, а также история о поездке Мэгги Джордан из Лиги британских молодых коммунистов в Россию в 1920 году, где она делилась опытом ткацкого искусства с советскими девушками. В качестве подарка Джордан привезла в Англию вытканное в СССР красное знамя с благодарственными словами на русском и английском языках, которое хранится в Музее народной истории Манчестера и теперь выставлено в Лондоне.

"Мы хотели показать, как революционные идеи из России распространились по миру, потому что тот же хаос войны, который спровоцировал русскую революцию, происходил в Германии", - рассказала корреспонденту ТАСС еще один куратор выставки Сьюзан Рид.

В качестве послесловия в экспозиции представлены книги русских писателей - нобелевских лауреатов, которые в своем творчестве затрагивали тему революции - Ивана Бунина (1870-1953), Михаила Шолохова (1905-1984), Бориса Пастернака (1890-1960) и Александра Солженицына (1918-2008).

Британская библиотека занимает первое место в мире по количеству числящихся в ее каталоге произведений - коллекция насчитывает 150 млн наименований, причем каждый год она пополняется 3 миллионами новых. В результате общая протяженность книжных полок библиотеки превышает 625 км, каждый год она увеличивается на 12 км. Посвященная революции выставка продлится до 29 августа 2017 года.