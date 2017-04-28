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Три плюс четыре: как пережить работу между майскими праздниками

Общество
28 апреля, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Первомай принесет потепление для жителей Центральной России, можно смело выезжать за город, сообщил директор Гидрометцентра РФ

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Традиционный "майский марафон" ожидает россиян: три дня отдыха с 29 апреля по 1 мая, потом четыре рабочих, а после - еще четыре выходных дня, с 6 по 9 мая. Как грамотно отдохнуть на праздниках, ТАСС рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по психиатрии, директор Государственного научного института судебной и социальной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

"Очень хорошо, что у нас существуют такие майские праздники, потому что зима у нас достаточно длинная, и внутренне люди готовятся, и психологически в том числе, что будет возможность отдохнуть", - отметил собеседник агентства.

"Наука" правильного отдыха

Отвечая на вопрос ТАСС, как провести эти длинные долгожданные выходные с умом, Кекелидзе рекомендовал россиянам спланировать свой отдых, и к любым мероприятиям, будь то поход на шашлыки или встречи с друзьями, подходить разумно и умеренно. "Какая-то часть граждан употребляет алкоголь, но большая часть просто едет на дачу, занимается своими делами. Если бы была такая метода у людей - дробить свой отдых, это было бы очень хорошо", - отметил врач.

Он уверен, что существует "наука" правильного отдыха. "Основное качество для человека, о котором еще древние греки писали, это умеренность. Если мы этому совету будем следовать, то этот двухступенчатый отпуск будет только на пользу", - сказал собеседник ТАСС.

Спланировать работу

Кекелидзе считает, что легче всего удастся войти в рабочий ритм между праздниками, если уже сейчас, заранее спланировать, чем заняться в эти четыре дня. "Можно привести документацию в порядок, оценить свои рабочие планы, проделанную ранее работу, это тоже важно. Чтобы не было, что "из огня да в полымя", в интенсивную работу", - добавил он.

"И рабочий день, и нерабочий нужно использовать разумно, со смысловой нагрузкой", - подчеркнул специалист.

Кекелидзе рекомендовал мужчинам прислушаться к своим парам в плане организации отдыха на майских праздниках.

"Как известно, женщины дольше живут, меньше болеют, потому что лучше слышат свой организм. Мужчинам лучше к ним прислушаться, в том плане, что они плохого не посоветуют", - заключил эксперт.

Погода для шашлыков

Как ранее сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, Первомай принесет потепление для жителей Центральной России и можно смело выезжать за город. Температура в Москве повысится на 10 градусов в ночь на 29 апреля, и на выходных будет держаться днем на отметке 20-22 градуса при сохранении небольшой вероятности дождей.

Погода будет способствовать и проведению первомайских демонстраций, в которых, по прогнозам Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), примут участие более 2,5 млн человек. Как отметил председатель ФНПР Михаил Шмаков, акции пройдут более чем в 700 городах и рабочих поселках. По его словам, основным лозунгом первомайских демонстраций будет "За достойную работу, зарплату, жизнь!".

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