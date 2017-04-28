АТОР: Турция лидирует среди направлений отдыха у россиян на майские праздники

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россияне, решившие отправиться на майские праздники путешествовать за границу, чаще всего выбирают Турцию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В сообщении говорится, что Россия вошла в топ-5 самых популярных туристических направлений у туроператоров, но все же не является лидером. "Безусловным лидером этих майских праздников среди выбравших заграничный отдых, благодаря беспрецедентным скидкам отельеров по раннему бронированию и прямо перед первыми майскими выходными, стала Турция", - говорится в сообщении.

По оценкам ассоциации, в Турцию отправится не менее 30-35% всех туристов, выбравших поездку за рубеж в эти дни.

В АТОР отметили, что большинство россиян не планируют путешествовать в принципе - от 80% до более чем 90% в этом году останутся в домашнем регионе или поедут на дачу. "Что касается предпочтений внутренних туристов в этом году, то большинство опрошенных АТОР туроператоров назвали Краснодарский край (здесь лидирует Большой Сочи) и Крым самыми популярными внутрироссийскими направлениями в период майских праздников", - говорят в ассоциации. Также россияне выбрали поездки в Москву и Санкт-Петербург.

Данные АТОР свидетельствуют о том, что в этом году пользуется спросом и Европа, в целом спрос на поездки на майские даты вырос от 30% до 40% по сравнению с прошлым годом. Лидером среди европейских стран, куда россияне поедут на экскурсии, стали Чехия, Италия, Франция. Выбирая пляжный отдых, россияне предпочли Грецию и Кипр. Что касается стран Юго-Восточной Азии, то здесь в безусловных лидерах на майские 2017 года - Таиланд, Вьетнам, острова Гоа (Индия) и Хайнань (Китай).