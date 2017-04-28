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Собянин: расселение пятиэтажек в границах района будет закреплено законом

Общество
28 апреля, 9:26 дата обновления: 28 апреля, 9:39 UTC+3

При желании жители хрущевок смогут отказаться от участия в программе реновации, сообщил мэр

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ряд поправок в законопроект о реновации жилищного фонда Москвы, включая гарантию сохранения района проживания и условий ипотеки, будет предложен ко второму чтению документа в Госдуме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

"В проект федерального закона по реновации будет предложен ряд существенных поправок, учитывающих права и интересы горожан. Так, всем жителям сносимых пятиэтажек, включая жителей ЦАО, будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе. Исключение только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа. По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки", - написал мэр.

По его словам, при желании жители пятиэтажек "смогут принять решение об отказе от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья".

"Прекращение права собственности на старую квартиру будет совмещено с регистрацией права собственности на новое жилье. Вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/новых квартир. Кроме того, правительство Москвы поможет жителям с регистрацией права собственности на новую квартиру", - отметил мэр.

Также в законопроект будет внесена поправка о предоставлении новых квартир с отделкой.

"Новые квартиры будут предоставлены с отделкой. По факту качество отделки будет значительно выше "муниципального ремонта" и будет соответствовать комфорт-классу", - подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что для владельцев ипотечных квартир в законе будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором залога.

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"Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет", - добавил мэр

Он напомнил, что владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать, получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный наем.

Для собственников нежилых помещений в пятиэтажках в законе будет предусмотрено право выбора: получить равнозначное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости изымаемых нежилых помещений.

"Нуждающимся категориям горожан будет оказана помощь в переезде", - отметил мэр Москвы.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров.

Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами Госдумы в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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Голосование по программе реновации пятиэтажек в Москве начнется 15 мая

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