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НКО в Приморье смогут бесплатно рассказать о себе в краевых СМИ

Общество
28 апреля, 11:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Соответствующие изменения были внесены в региональное законодательство 28 апреля

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© Сергей Севастьянов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогут получить бесплатное эфирное время и печатные площади в краевых СМИ Приморья для рассказа о своей деятельности. Это предусмотрено изменениями в региональное законодательство, которые приняли депутаты Законодательного собрания региона, сообщили ТАСС в пресс-службе приморского парламента.

"Согласно принятым поправкам в краевой закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае", НКО, которые реализуют значимые для общества проекты, гарантируется информационное сопровождение", - отметили в пресс-службе.

В частности, теле-, радиоканалы и печатные издания регионального подчинения будут предоставлять НКО бесплатное эфирное время и печатную площадь, а также размещать информационные материалы об их деятельности на своих сайтах.

"В Приморье зарегистрировано 3,2 тыс. НКО и большая часть из них решает важные социальные вопросы, работая совместно с органами государственной власти и местного самоуправления по поддержке социально незащищенных граждан, патриотическому воспитанию и другим направлениям. Сегодня деятельности этих организаций уделяет большое внимание руководство страны, в частности, президент РФ (Владимир Путин) в своем послании Федеральному Собранию", - прокомментировал поправки председатель Заксобрания края Александр Ролик.

Помимо этого, местный закон предусматривает возможность дополнительного профессионального образования для работников и добровольцев социально ориентированных НКО.

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