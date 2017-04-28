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В Волгограде накануне Дня Победы завершается высадка деревьев на Аллее России

Общество
28 апреля, 10:23 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Всего в новом мемориальном парке будет высажено около 350 различных деревьев и кустарников

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ВОЛГОГРАД, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Благоустройство Аллеи России, которая будет открыта в День Победы у подножия Мамаева кургана в Волгограде, вошло в завершающую стадию, сообщили в администрации города.

"Специалисты подрядной организации высаживают на Аллее России крупномерные лиственные и хвойные деревья - клены, рябины, ели. Всего в новом мемориальном парке, торжественное открытие которого состоится 9 мая, будет высажено около 350 различных деревьев и кустарников", - сказал представитель горадминистрации.

Агроном подрядной организации Ирина Хаванцева уточнила, что при посадке деревьев применяются специальные агротехнологии с использованием дренажной системы и стимулирующих удобрений. "Все деревья пройдут дополнительную обработку от солнечных ожогов и вредителей специальными средствами. Кроме саженцев, на Аллее России появятся современные парковые светильники и садовая мебель - лавочки и парковые диваны", - отметил он.

Аллея в память о солдатах, павших в Сталинградской битве, которая будет открыта у подножия Мамаева кургана в Волгограде 9 мая, повторит географическое очертание реки Волги, сообщили ранее в финансирующей проект компании "Еврохим-Волгакалий". Она будет разбита на площади 1,25 га. Аллею будут обрамлять традиционные для России породы деревьев - рябина, береза, а также клен серебристый - 85 деревьев - соответствует числу регионов России. Стоимость работ составляет около 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Минприроды РФ и компания "Еврохим" в мае 2017 года начнут масштабную реконструкцию Мамаева кургана. Кульминацией мероприятия станет высадка зеленых насаждений в рамках акции "Аллея России" в День Победы. Реконструкция Мамаева кургана завершится в 2018 году. В результате на юго-восточной стороне главной высоты кургана появится парковая зона с клумбами, деревьями, велосипедными и пешеходными дорожками, а также садовая мебель, адаптированная для маломобильных граждан, а на Аллее России будет установлен памятный знак.

"Аллея России" - всероссийская эколого-патриотическая акция, организованная Минприроды РФ в 2014 году. Парковые зоны этого проекта уже есть в Москве, Владивостоке и Петрозаводске.

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