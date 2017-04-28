Калужский губернатор передал свой яблоневый сад областной администрации

КАЛУГА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов передал свой яблоневый сад в пользование администрации региона. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Я посадил около 120 различных фруктовых деревьев, плюс к этому много кустарников. Два года я пользовался этим участком. Сад подрос. Сейчас я передал его администрации, все равно, все, что собирал, привозил в нашу столовую", - сказал Артамонов.

Сейчас у главы региона появилась еще одна мечта. "У меня есть и другая нереализованная пока мечта. Хочу когда-нибудь поехать по области и посадить вместе со старшеклассниками и студентами во всех районах аллеи и парки, чтобы они на века радовали людей своей красотой и уютом", - поделился губернатор.