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Калужский губернатор передал свой яблоневый сад областной администрации

Общество
28 апреля, 10:38 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Анатолий Артамонов заявил, что он хочет "когда-нибудь поехать по области и посадить вместе со старшеклассниками и студентами во всех районах аллеи и парки"

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КАЛУГА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов передал свой яблоневый сад в пользование администрации региона. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Я посадил около 120 различных фруктовых деревьев, плюс к этому много кустарников. Два года я пользовался этим участком. Сад подрос. Сейчас я передал его администрации, все равно, все, что собирал, привозил в нашу столовую", - сказал Артамонов.

Сейчас у главы региона появилась еще одна мечта. "У меня есть и другая нереализованная пока мечта. Хочу когда-нибудь поехать по области и посадить вместе со старшеклассниками и студентами во всех районах аллеи и парки, чтобы они на века радовали людей своей красотой и уютом", - поделился губернатор.

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