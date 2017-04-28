Путин: документы из Госархива дают возможность прикоснуться к культурному наследию страны

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Государственного архива РФ (ГАРФ) с его 25-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"За прошедшие четверть века ГАРФ вырос в крупное, современное хранилище документов XIX-XXI веков, которые дают возможность прикоснуться к богатейшему культурному, духовному наследию страны, способствуют формированию объективного взгляда на ключевые события отечественной и мировой истории, хранят нашу национальную память", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин отметил глубокие знания, компетентность и ответственность сотрудников архива, а также их "искреннюю преданность профессии". "Вы проводите значимую научную, исследовательскую деятельность, внедряете новейшие информационные технологии, реализуете важные образовательные, просветительские, издательские проекты. Своей многогранной работой вносите уникальный вклад в развитие замечательных традиций архивного дела в нашей стране", - добавил президент.

28 апреля 1992 г. распоряжением правительства РФ на базе ЦГАОР СССР и ЦГА РСФСР был образован Государственный архив РФ. В январе 1995 г. он был внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. По информации официального сайта хранилища, в архиве в настоящее время хранится около 7 млн дел по истории России XIX-XXI вв.