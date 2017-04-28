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"Парящий" мост в Москве могут внести в Книгу рекордов Гиннесса

Общество
28 апреля, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Мост станет одним из самых сложных объектов в парке "Зарядье" и будет представлять собой вылетную консоль

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о том, что "парящий" мост, строящийся на территории будущего ландшафтного парка "Зарядье" у Кремля, может быть внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

"Работы (в парке - прим. ТАСС) идут полным ходом. Активно строится "парящий" мост, сейчас мы даже изучаем вопрос о внесении его в Книгу рекордов Гиннесса, потому что 70-метровая консоль моста является уникальной чертой такого рода сооружений", - сказал Кузнецов в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Парящий" мост будет одним из самых сложных объектов в парке - 70 метров без единой опоры. Мост будет представлять собой вылетную консоль. Сейчас здесь установлены временные опоры для монтажа металлоконструкций; когда они будут смонтированы, опоры уберут, тогда мост станет "парить" над набережной.

Главный архитектор Москвы отдельно отметил уникальность парка "Зарядье" в целом, уточнив, что "объект содержит в себе элементы, вещи, которые делаются впервые, причем не только в России, но и вообще в мировой практике".

Ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной гостиницы "Россия" рядом с Красной площадью. Там создадут четыре природные зоны - лес, тундру, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.

В парке появятся филармония, парящий мост, научно- познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Открытие парка "Зарядье" запланировано на сентябрь 2017 года. Оно будет приурочено к 870-летию Москвы. Вход на территорию парка будет бесплатным и круглосуточным.

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