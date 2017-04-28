Мэрия Москвы подтвердила предложение провести акцию оппозиции 6 мая на проспекте Сахарова

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мэрия Москвы предложила оппозиции провести акцию 6 мая вместо Болотной площади на проспекте Академика Сахарова, организаторы согласились с этим предложением.
"Мы предложили маршрут по проспекту Академика Сахарова. Будем еще согласовывать маршрут в окончательной редакции", - сообщил ТАСС руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
Со своей стороны, один из организаторов акции Сергей Шаров-Делоне проинформировал о согласии на проведение акции на проспекте Сахарова.
"Мэрия предложила нам провести митинг на проспекте Сахарова, на обычном месте, вместо шествия, и мы с этим вариантом согласились", - сказал он ТАСС.
Ранее группа оппозиционеров подала в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади 6 мая с заявленной численностью участников до 10 тыс. человек. Первоначально столичные власти предлагали перенести акцию в Щукино или в Люблино.