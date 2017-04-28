Ямал представил свой опыт на сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) презентовала в Нью-Йорке на XVI сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов свой опыт взаимодействия проживающих в Арктике коренных малочисленных народов севера (КМНС) с предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК), с докладом выступил замгубернатора региона Александр Мажаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Неоспоримым достижением Ямала в создании единой системы поддержки коренных народов является установление конструктивного диалога с компаниями топливно-энергетического комплекса. В регионе сегодня работают около 50 крупных топливных компаний, это такие гиганты, как "Газпром", "Новатэк", "Лукойл", Total и другие. Ни один индустриальный проект на Ямале не реализуется без учета самых строгих экологических стандартов и процедуры публичных слушаний с участием представителей тундровых общин", - цитируется в сообщении фрагмент доклада Мажарова.

Как сообщает пресс-служба, с 2016 года в каждом муниципалитете ЯНАО действуют советы представителей КМНС, где проходят совещания между жителями тундры по решению вопросов в сфере защиты исконной среды обитания. Кроме того, в ЯНАО применяются такие решения, учитывающие интересы коренных народов, как, например, создание 80 переходов для оленей через строящуюся дорогу между Салехардом и Надымом на традиционных маршрутах кочевий, а также возможность для представителей коренных народов пользоваться железнодорожной веткой "Обская - Бованенково", собственником которой является "Газпром". По этой железной дороге перевозят местных жителей, ведущих кочевой образ жизни, доставляют в отдаленные уголки региона товары для организаций и индивидуальных предпринимателей.

В ЯНАО проживает около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, это 8% от всего населения региона. Наиболее многочисленная народность - ненцы (почти 30 тыс. человек), также в ЯНАО живут ханты (9,5 тыс.), селькупы (около 2 тыс.). Около 16,5 тыс. (примерно 40%) представителей коренных народов Севера ведут традиционный кочевой образ жизни.

XVI сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов проходит с 24 апреля по 5 мая в Нью-Йорке. Основная тема сессии: "Десятилетие Декларации о правах коренных народов: меры, принятые для практической реализации положений декларации".