Володин: вопросы прав граждан в проекте о хрущевках закрепят нормами прямого действия

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Госдума намерена через нормы прямого действия прописать все вопросы, связанные с правами граждан, в резонансном законопроекте о реновации жилого фонда в Москве. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при председателе нижней палаты парламента.

"Будем исходить из необходимости максимально полного учета мнения горожан и постараемся в законе через нормы прямого действия закрепить все вопросы, связанные с правами граждан", - подчеркнул Володин, касаясь направлений доработки документа ко второму чтению. "Нужно исходить из принципа город и его развитие для людей, а не развитие города за счет горожан, за счет граждан", - убежден политик.

В связи с этим он подтвердил, что во второй половине мая на Охотном ряду предстоят парламентские слушания по этой теме. "Мы планируем пригласить представителей общественности, депутатов - как городского, так и муниципального уровня города Москвы, экспертов и будем обсуждать эти вопросы", - отметил спикер.

"При голосовании (по законопроекту о хрущевках) в первом чтении у нас как раз эти вопросы (обеспечения прав граждан - прим. ТАСС) ставились как ключевые, приоритетные, в том плане что поддержка закона будет зависеть именно от того, насколько в законе во втором чтении будут защищены права граждан, права москвичей, и насколько мы через нормы прямого действия в этом законе все это сможем отразить", - заявил Володин.

Совет, заседание которого проходит в пятницу в Госдуме, был создан спикером в том числе для обсуждения и проработки реализации поручения президента РФ Владимира Путина о реновации жилищного фонда столицы.