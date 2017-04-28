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Врачей скорой помощи защитит тревожная кнопка для вызова сотрудников Росгвардии

Общество
28 апреля, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Система уже тестируется в нескольких регионах страны

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Кнопка экстренного вызова сотрудников вневедомственной охраны будет установлена в автомобилях скорой помощи. Как сообщили ТАСС в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ, такая система уже проходит тестирование в нескольких регионах России.

"В подразделениях вневедомственной охраны Росгвардии имеется аппаратура, позволяющая обеспечить прием тревожного сообщения от машин скорой помощи. Принцип ее действия прост - медработник нажимает кнопку, после чего наши сотрудники получают сигнал и немедленно выезжают на место", - сказал собеседник агентства, отметив, что такая система уже работает в Омске и проходит тестирование в ряде регионов на юге России.

"Сегодня сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Москве и Московской области проводят тестирование систем, оборудованных тревожной кнопкой. По итогам испытаний в эксплуатацию поступит комплекс, который обеспечит оперативную и бесперебойную передачу сигнала от машины скорой помощи на пульт централизованной охраны", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В департаменте отметили, что ведутся переговоры по внедрению такой системы в Ярославле, Кирове и других городах. "В течение двух месяцев в Ярославской области пройдет тестирование приборов, регистрирующих тревожные сигналы от диспетчеров скорой помощи. За это время будут проверены их технические возможности и устойчивость к радиопомехам", - пояснили в ведомстве.

Устройство представляет собой электронный комплекс с монитором. При получении сотрудником тревожного сигнала от бригады скорой помощи система передает на экран точный адрес места происшествия. Сообщение также дублируется звуковой сигнализацией. В Росгвардии не исключают, что по итогам испытаний будут использоваться сразу две охранные системы разных производителей.

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