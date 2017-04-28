Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза

27 апреля в аванзале станции метро "Курская" выступил оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

В мероприятии участвовали 54 молодых музыканта, они сыграли десятки произведений разных стилей и жанров от русской классики до джаза.

Концерт стал частью программы подготовки оркестра к крупнейшему военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня». В этом году он пройдет на Красной площади уже в десятый раз. В течение нескольких месяцев, предшествующих фестивалю, участники выступают на многочисленных общественных площадках столицы – от парков и вокзалов до метрополитена.