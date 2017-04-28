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Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза

Общество
28 апреля, 12:37 UTC+3

В преддверии фестиваля "Спасская башня" оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова выступил на станции метро "Курская"

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Концерт суворовцев Московского военно-музыкального училища на станции метро "Курская"
Концерт суворовцев Московского военно-музыкального училища на станции метро "Курская"
Концерт суворовцев Московского военно-музыкального училища на станции метро "Курская"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Концерт суворовцев Московского военно-музыкального училища на станции метро "Курская", Москва, 27 апреля
Концерт суворовцев Московского военно-музыкального училища на станции метро "Курская", Москва, 27 апреля
Концерт суворовцев Московского военно-музыкального училища на станции метро "Курская", Москва, 27 апреля
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Концерт суворовцев Московского военно-музыкального училища на станции метро "Курская"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Концерт суворовцев Московского военно-музыкального училища на станции метро "Курская", Москва, 27 апреля
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

27 апреля в аванзале станции метро "Курская" выступил оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

В мероприятии участвовали 54 молодых музыканта, они сыграли десятки произведений разных стилей и жанров от русской классики до джаза. 

Концерт стал частью программы подготовки оркестра к крупнейшему военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня». В этом году он пройдет на Красной площади уже в десятый раз. В течение нескольких месяцев, предшествующих фестивалю, участники выступают на многочисленных общественных площадках столицы – от парков и вокзалов до метрополитена.

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