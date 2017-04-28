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МВД изъяло 7,5 тыс. детей из неблагополучных семей в России в 2016 году

Общество
28 апреля, 12:11 дата обновления: 28 апреля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

По данным ведомства, большая часть из них это подростки от 15 до 17 лет

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли в прошлом году 7,5 тыс. детей из неблагополучных семей. Об этом ТАСС сообщила начальник Управления организации правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства МВД России Елена Новосельцева на заседании Общественного совета министерства.

"Изъятых из семьи детей - 7,5 тыс. за прошлый год. Большая часть доставляется в полицию за правонарушения, это уже подростки от 15 до 17 лет", - сказала она.

При этом Новосельцева отметила, что число безнадзорных детей и детей, находящихся в местах заключения, значительно уменьшилось. "За три года она (статистика. - прим. ТАСС) упала с 10 до 7,5 тыс.", - добавила она, отметив что во многом этому способствует проводимая сотрудниками полиции профилактика.

Она также заявила, что количество преступлений в отношении несовершеннолетних, совершаемых родителями или их законными представителями, растет каждый год.

По ее словам, уровень подростковой преступности в России сокращается на протяжении 13 лет. "Сокращается очень серьезно, были всплески в 2013 и 2015 годах, но это были некритичные числа. Совсем другая ситуация складывается с преступлениями в отношении несовершеннолетних, совершаемых при этом как посторонними лицами, так и законными представителями", - сказала она, отметив, что количество таких преступлений увеличивается практически каждый год.

"Это уже, согласитесь, аномалия, когда ребенок не может находиться в своей семье в безопасности", - подчеркнула она.

Представитель МВД отметила, что в целях безопасности детей на законодательном уровне принимался ряд мер. "Но с нашей стороны мы сталкиваемся с некоторыми пробелами в законодательстве и не можем должным образом оперативно отреагировать на негативную ситуацию в семье. Эти пробелы нужно дорабатывать", - заключила она.

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