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Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии

Общество
28 апреля, 12:17 дата обновления: 28 апреля, 12:32 UTC+3

Как сообщил представитель РПЦ, эта договоренность была достигнута 12 февраля 2016 года на встрече с папой Франциском

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в Россию из Италии из папской базилики города Бари. До этого мощи святого никогда не покидали город. Об этом журналистам сообщил сегодня председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев).

"С 21 мая по 28 июля состоится привнесение части мощей Святителя Николая из Италии первый раз за 930 лет. Договоренность была достигнута 12 февраля 2016 года на встрече с папой Франциском", - сообщил митрополит.

"Это событие происходит впервые во всей истории пребывания святых мощей святителя Николая в городе Бари. Они никогда не покидали этого города. Мощи находятся под спудом, то есть они замурованы под землей. Тем не менее, специально для этого события часть мощей была извлечены из под спуда, и она будет доставлена в Москву", - добавил он.

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в Римско-Католической церкви и Православной церкви, но и во всем христианском мире.

"Каждый год сотни верующих московского Патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться честным модами великого угодника Божия. Но для большинства православных России такие паломничества трудноосуществимы. Папа Римский Франциск и святейший патриарх Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей Святителя послужит укреплению веры в сердцах людей", - отметил Иларион.

По словам митрополита, находиться мощи в Москве будут в Храме Христа Спасителя. "Для РПЦ это особое событие, очень много храмов Николая не только в Москве, но и в других странах. Из Москвы мощи в июле будут перенесены в Петербург", - сообщил митрополит Иларион, отметив, что в северной столице верующие смогут поклониться святому в одном из центральных храмов.

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