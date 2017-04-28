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Правительство одобрило законопроект о курортном сборе

Общество
28 апреля, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Эксперимент с введением сбора должен продлиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Предполагается, что максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста, сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Правительством РФ одобрен законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в своем выступлении на заседании кабмина рассказал о двух ключевых положениях законопроекта. Во-первых, за регионами остается право вводить или не вводить курортный сбор на своей территории. Во-вторых, субъекты-участники эксперимента сами смогут устанавливать размер сбора. "Законопроектом определен только его максимальный уровень. Сейчас это 100 рублей в день", - поясняет пресс-служба Минкавказа.

Согласно законопроекту, эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в регионах- участниках пилотного проекта. Документ предусматривает создание Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться бюджетные средства и направляться на благоустройство курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.

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Кроме того, как отмечают в Минкавказа, регионы смогут самостоятельно устанавливать порядок и сроки исчисления курортного сбора, уплаты и перечисления в местный бюджет. Субъекты, участвующие в эксперименте, будут публиковать в интернете информацию об отремонтированных или построенных объектах курортной инфраструктуры на деньги от курортного сбора. По итогам этого эксперимента в четырех пилотных регионах будет принято решение о его дальнейшем введении на постоянной основе.

"Если для нашей страны курортный сбор - это принципиально новый, не имеющий аналогов инструмент, то в мировой практике подобные сборы с туристов имеют достаточно широкое распространение", - цитирует Кузнецова пресс-служба Минкавказа.

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