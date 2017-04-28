Правительство одобрило законопроект о курортном сборе

Волонтеры открыли в центре Волгограда инсталляцию, посвященную чемпионату мира 2018 годаСпорт 28 апреля, 13:31
Фильм "Неуловимые мстители". ДосьеБиографии и справки 28 апреля, 13:28
Метро Москвы извинилось перед пассажирами за ошибочное оповещение о воздушной тревогеМосква 28 апреля, 13:22
Экклстоун назвал Гран-при России одним из своих любимых этапов в календаре "Формулы-1"Спорт 28 апреля, 13:13
Лоукостер "Победа" в середине октября начнет полеты в Баден-БаденЭкономика и бизнес 28 апреля, 13:13
Правительство одобрило законопроект о курортном сбореОбщество 28 апреля, 13:10
Госдеп планирует сократить количество сотрудников по всему миру почти на 10%Международная панорама 28 апреля, 13:07
Слияние Maersk и Hamburg Sued одобрено советами обеих компанийТранспорт 28 апреля, 13:07
"Умные" каски вместо молока за вредность: как россиян защищают от опасных условий трудаОбщество 28 апреля, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Предполагается, что максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста, сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.
"Правительством РФ одобрен законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в своем выступлении на заседании кабмина рассказал о двух ключевых положениях законопроекта. Во-первых, за регионами остается право вводить или не вводить курортный сбор на своей территории. Во-вторых, субъекты-участники эксперимента сами смогут устанавливать размер сбора. "Законопроектом определен только его максимальный уровень. Сейчас это 100 рублей в день", - поясняет пресс-служба Минкавказа.
Согласно законопроекту, эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в регионах- участниках пилотного проекта. Документ предусматривает создание Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться бюджетные средства и направляться на благоустройство курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.
Кроме того, как отмечают в Минкавказа, регионы смогут самостоятельно устанавливать порядок и сроки исчисления курортного сбора, уплаты и перечисления в местный бюджет. Субъекты, участвующие в эксперименте, будут публиковать в интернете информацию об отремонтированных или построенных объектах курортной инфраструктуры на деньги от курортного сбора. По итогам этого эксперимента в четырех пилотных регионах будет принято решение о его дальнейшем введении на постоянной основе.
"Если для нашей страны курортный сбор - это принципиально новый, не имеющий аналогов инструмент, то в мировой практике подобные сборы с туристов имеют достаточно широкое распространение", - цитирует Кузнецова пресс-служба Минкавказа.