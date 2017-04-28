Список кварталов для переселения из хрущевок появится 10 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Список кварталов для переселения из планируемых к сносу хрущевок в Москве появится 10 мая, сообщила журналистам председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

"Город (правительство Москвы - прим. ТАСС) обещал предоставить списки 10 мая. Это будут списки по всей Москве по тем кварталам, по которым будет происходить переселение", - заявила журналистам глава думского комитета.