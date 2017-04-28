Аллея памяти погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова будет открыта в Липецке

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ЛИПЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Липецка создадут в городском микрорайоне "Елецкий" Парк авиаторов, одна из аллей которого будет названа в память о Герое России летчике Олеге Пешкове, погибшем в Сирии при выполнении боевого задания. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
"В субботу 29 апреля в микрорайоне "Елецкий" будет заложен Парк авиаторов, в котором руководители города, представители Липецкого авиацентра, силовых структур, политических партий, бизнес-сообщества и общественных организаций высадят 200 саженцев ясеня, рябины, клены, березы, ивы и черемухи. Одна из аллей парка будет носить имя Героя России Олега Пешкова, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания", - сообщили в мэрии.
Пилотируемый подполковником Пешковым Су-24 в ходе военной операции России в Сирии был сбит турецким истребителем 24 ноября 2015 года. Летчика похоронили в Липецке 2 декабря прошлого года. Именем погибшего Героя России назван один из самолетов Липецкого авиацентра, оно увековечено на стеле памятника погибшим летчикам на площади Авиаторов в Липецке, его имя присвоено школе в Липецкой области, где учатся дети Пешкова, и где он сам не раз выступал на уроках мужества.
Мемориальная доска памяти летчика уже появилась в селе Косиха под Барнаулом, где Пешков родился и вырос. Ученики алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой будут получать стипендию имени Пешкова. По проекту вдовы Героя России Елены Пешковой 24 ноября 2016 года на городском кладбище Липецка к годовщине гибели был открыт памятник.