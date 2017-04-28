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Исследование: большие территории США могут оказаться под водой к 2100 году

Общество
28 апреля, 13:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Согласно представленным расчетам, продолжающееся таяние льдов в Антарктиде и Гренландии может уже к концу нынешнего века привести к повышению уровня Мирового океана на 3 - 3,6 метра

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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Большие территории США, включая районы расположения Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), международного аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке и поместья нынешнего президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, могут оказаться под водой к 2100 году вследствие повышения уровня Мирового океана. Такой вероятный прогноз, подготовленный Национальным управлением США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) и организацией Climate Central, обнародовала газета USA Today.

Согласно представленным расчетам, продолжающееся таяние льдов в Антарктиде и Гренландии может уже к концу нынешнего века привести к повышению уровня Мирового океана на 3 - 3,6 метра. В случае реализации такого сценария, затопление, в частности, грозит значительной части Нью-Йорка, в которой проживают около 800 тыс. человек, штата Флорида и другим прибрежным районам страны.

"Но речь идет лишь о сценарии, развития которого, как мы надеемся, удастся избежать, - заявил океанограф NOAA Уильям Свит. - Вероятность затопления (указанных территорий) невелика, но ее не следует исключать".

Для большей наглядности того, что может произойти при определенных условиях, Climate Central разместила на своем сайте интерактивное 3D-изображение поместья Трампа "Мар-а-Лаго". Строение на нем залито водой почти по середину второго этажа, а от поля для игры в гольф не осталось и следа - сплошная водная гладь.

Авторы такого возможного прогноза напомнили о том, что за период с 1880 года уровень Мирового океана поднялся в среднем на 2,5 метра, однако не везде в мире это привело к равным последствиям, так как в некоторых районах за это время произошло оседание грунта и там, соответственно, вода "поднялась" еще выше.

Таяние льдов Антарктиды и Гренландии является одной из основных причин глобального повышения уровня Мирового океана. На антарктический лед приходится около 60 процентов запасов всей пресной воды на Земле.

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