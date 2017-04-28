Глава Минприроды предложил главам других ведомств поучаствовать в сборе батареек

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской предложил главам федеральных министерств и ведомств установить у входа в здания ведомств специальные урны для сбора опасных объектов - батареек, лампочек и градусников. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

"Глава Минприроды РФ Сергей Донской предложил главам федеральных органов исполнительной власти в рамках Года экологии установить у зданий ведомств пункты сбора опасных отходов. Министр направил соответствующую телеграмму в министерства и ведомства Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Специальные контейнеры по сбору и временному хранению опасных бытовых отходов ранее были уже установлены в здании самого Министерства природных ресурсов и экологии, сообщает пресс-служба. Дважды в месяц из контейнеров изымаются лампочки, градусники и батарейки, их отвозят на специализированные заводы, говорится в сообщении.