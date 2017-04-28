РСТ: введение курортного сбора в РФ может снизить конкурентоспособность регионов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Введение курортного сбора в регионах России может негативно сказаться на их туристической конкурентоспособности. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя законопроект, который предусматривает введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.

"Думаю, что несмотря на то, что изменился законопроект, попытка получить средства потребителей при падающем потребительском спросе, неразвитости инфраструктуры может повлиять на конкурентоспособность этих территорий, - сказал Барзыкин. - Практика говорит о том, что впору доплачивать нашим потребителям, особенно в низкий сезон, а в высокий сезон они и сами едут".

По его словам, в законопроекте не решен ряд вопросов, которые не дадут ему реализоваться в полной мере. В частности, не определен статус курортного сбора. "Это не налоговый сбор, а значит, субъектам самим придется тратиться на сбор этих средств. Естественно, это потребует серьезных затрат", - отметил Барзыкин.

"Спешить здесь не следует, и желание настойчивое получить дополнительные средства с граждан пропорционально возможности не получить этих граждан у себя на территории", - отметил Барзыкин. Он пояснил, что зарубежные страны активно привлекают туристов из России, прибегая к субсидированию чартеров.

"Думаю, сам механизм он может быть, но он должен работать на повышение конкурентоспособности территорий, а не во вред им. Пока всем этим требованиям законопроект не отвечает", - заключил Барзыкин.

О законопроекте

Предполагается, что максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста. За регионами остается право вводить или не вводить курортный сбор на своей территории, а субъекты - участники эксперимента сами смогут устанавливать размер сбора, но не выше 100 рублей в день.

Согласно законопроекту, эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в регионах - участниках пилотного проекта. Документ предусматривает создание Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться бюджетные средства и направляться на благоустройство курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.

Кроме того, регионы смогут самостоятельно устанавливать порядок и сроки исчисления курортного сбора, уплаты и перечисления в местный бюджет. Субъекты, участвующие в эксперименте, будут публиковать в интернете информацию об отремонтированных или построенных объектах курортной инфраструктуры на деньги от курортного сбора. По итогам этого эксперимента в четырех пилотных регионах будет принято решение о его дальнейшем введении на постоянной основе.