Навальный просит возбудить дело о хулиганстве после того, как его облили зеленкой в Москве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/.Оппозиционер Алексей Навальный обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела после нападения на него в Москве, когда его облили зеленкой. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Жданов.

"Заявление дознавателям ОМВД по району Даниловский было подано еще вчера. Мы просим возбудить уголовное дело по факту хулиганства и причинения Навальному вреда здоровью средней тяжести", - сказал он.

Адвокат уточнил, что решение по заявлению полиция должна принять в течении трех суток.

Официальными комментариями ГУ МВД по Москве ТАСС пока не располагает.

Накануне пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что неизвестный, ожидавший оппозиционера возле его машины, плеснул ему в лицо зеленкой и убежал. В результате у Навального были поражены зрачок и роговица правого глаза. После нападения Навального доставили в больницу, где ему был поставлен диагноз "химический ожог глаза".