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Комплекс документов Гослита 1935-1986 годов готовят к рассекречиванию

Общество
28 апреля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Директор Государственного архива (ГА) РФ Лариса Роговая сообщила, что работа по рассекречиванию ведется постоянно

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Комплекс документов Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР /Главлит СССР (Гослит) за период 1935-1986 годов готовят к рассекречиванию. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор Государственного архива (ГА) РФ Лариса Роговая. 28 апреля ГА РФ отмечает 25-летие с момента воссоздания.

"Сейчас на рассмотрении Межведомственной комиссии (МВК) находятся распоряжение и постановления Советов министров СССР с 1981 года по 1985 годы, приказы МВД 1951 года, а также Главлита СССР за 1935-1986 годы", - сказала Роговая.

Она напомнила, что для рассекречивания документов действует МВК, которая занимается снятием грифов. "Мы работаем по пятилетнему плану, готовим документы, описываем их и направляем перечнем в МВК, - сказала Роговая. - Комиссия принимает решение - рассекретить документы или распространить гриф секретности на более долгий срок".

По ее словам, если будет принято решение о снятии грифа, в архив направят акт рассекречивания и соответствующий протокол, после чего документы могут быть переведены на открытое хранение и будут доступны всем.

"Особые папки"

Роговая сообщила, что работа по рассекречиванию ведется постоянно, уже доступны для ознакомления "особые папки" Молотова, Сталина, Хрущева, Берии.

"Дела проходили с высшим грифом по линии НКВД, МВД, именно эти документы поступали к ним на стол, - сказала она. - Сейчас все они доступны для ознакомления".

Изучить документы можно в читальных залах архива - на Большой Пироговской и Бережковской набережной.

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