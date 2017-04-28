Госархив РФ готов предоставить череп Гитлера на экспертизу

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Государственный архив РФ (ГА РФ) готов предоставить череп Гитлера, находящийся на хранении организации, на экспертизу для подтверждения его подлинности. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор Государственного архива РФ Лариса Роговая. Сегодня ГА РФ отмечает 25-летие с момента воссоздания.

"Сейчас к нам обращается английская компания, которая нашла потомков Гитлера, вроде бы племянника, он вроде бы согласился на генетическую экспертизу, - сообщила Роговая. - Мы запросили Следственный комитет о разрешении на экспертизу".

"Это (экспертизу) не может делать кто-то посторонний, это должны быть наши специалисты, - продолжила Роговая. - Если будет разрешение, экспертиза будет проведена, при условии, что это будут согласованные действия с нашими органами".

Роговая считает, что сомнений в подлинности быть не должно. "Череп подлинный, все это доказано, - сказала Роговая. - У нас на хранении находятся шесть томов дела "Миф", череп прилагается к этому делу как вещественное доказательство".

По словам Роговой артефакт находится в хранилище и время от времени экспонируется. "Понятно, что просто так он никому на руки не выдается, - добавила она. - Если есть необходимость его изучить, к нам поступают обращения".