Онлайн-продажа билетов для посещения храма Василия Блаженного начнется 10 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Билеты в Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного, с 10 мая можно купить на официальном сайте Государственного исторического музея (ГИМ), стоимость полного билета без льгот составляет 500 рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"С 10 мая мы начинаем продажу билетов через интернет в Покровский собор", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время через официальный сайт ГИМа уже можно купить билеты в основную экспозицию исторического здания на Красной площади, в Музей войны 1812 года, на временные выставки, приуроченные к ним специальные программы, а также образовательные мероприятия.

Как ранее рассказывал ТАСС директор ГИМа Алексей Левыкин, в музее вынуждены были с 1 апреля повысить плату за вход в Покровский собор для ограничения нагрузки на памятник из соображений его дальнейшей сохранности, при этом для паломников и верующих сохранились особые условия прохода.

Полная стоимость билета для российских и иностранных граждан составляет сейчас 500 рублей (до 1 апреля - 350 рублей), льготные билеты для студентов и пенсионеров стоят 150 рублей, есть и семейный билет для двоих взрослых и максимум двух детей - он стоит 600 рублей, его цена пока что не менялась.

Храм Василия Блаженного входит в состав Исторического музея с 1928 года, уже четверть века он находится в совместном пользовании музея и РПЦ. В последние годы там идет планомерная работа по открытию после реставрации для верующих и туристов новых пространств, а в течение года станет доступен придел блаженного Иоанна Московского с его мощами.

В соборе каждое воскресенье и дважды в год - по престольным праздникам Покрова Пресвятой Богородицы 4 октября и дня Петра и Павла 12 июля - проводятся службы. В это время доступ туристов ограничивается с тем, чтобы были созданы комфортные условия для верующих.