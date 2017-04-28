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Переписка Николая II и Кшесинской доступна в читальном зале Госархива РФ

Общество
28 апреля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Людой желающий может прийти и просмотреть эти документы, отметила директор архива Лариса Роговая

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Подлинная переписка последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской давно рассекречена и доступна для чтения любому гражданину РФ.

Об этом в интервью ТАСС рассказала директор Государственного архива РФ Лариса Роговая.

Интервью

Лариса Роговая

Директор Государственного архива РФ: надо читать первоисточник, для этого есть наш архив

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"Касаясь переписки Матильды Кшесинской с Великим князем, да, у нас есть переписка, - сказала Роговая. - Они (документы) свидетельствуют, что были романтические отношения, она была великая балерина и, наверное, император восхищался ею как балериной и писал ей, передавал свои эмоции, полученные от просмотра спектаклей".

Отвечая на вопрос ТАСС, обращались ли режиссеры или представители власти за данным делом, Роговая отметила, что "по этому поводу никто в последнее время не обращался".

При этом директор архива пояснила, что данные "документы может прочитать любой, кто придет в архив, они давно рассекречены и доступны всем исследователям в читальном зале". Под исследователями подразумевают все без исключения желающие, кто записан в читальном зале.

"Все сроки, которые относят к тайне личной жизни, а это 75 лет, истекли, - добавила Лариса Роговая. - Мы храним подлинные документы и свидетельства". "Каждый для себя может определить, понять не очень ясные моменты, потому что много всего в литературе и на телевидение - где-то вымысел, где-то правда, здесь каждый может прийти и сам прочитать, сделать для себя собственные выводы", - добавила она.

Общественный резонанс вокруг "Матильды"

Большой общественный резонанс вызвал готовящийся к выходу фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда", который рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины.

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Несмотря на то, что премьера картины состоится только 6 октября 2017 года, ряд представителей общественности, в частности депутат Госдумы Наталья Поклонская, уже подвергли критике сценарий фильма, утверждая, что созданный в картине образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан.

Депутат инициировала экспертизу сценария, а режиссер обратился со встречными жалобами в Комиссию по этике Госдумы.

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