Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ГД внесен законопроект о повышении до 21 года возраста для покупки крепкого алкоголя

Общество
28 апреля, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В пояснительной записке отмечается, что в подростковом возрасте привыкание к вредным привычкам осуществляется гораздо быстрее, чем в более зрелых годах

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минимально допустимый возраст для покупки крепкого (с содержанием этилового спирта свыше 18%) алкоголя предлагается повысить до 21 года. Соответствующий законопроект, внесенный Законодательным собранием Ленинградской области, размещен в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним, то есть лицам, не достигшим 18 лет.

Смотрите также

ВЦИОМ: более 70% россиян поддерживают повышение минимального возраста для продажи алкоголя

Скворцова: минздрав РФ поддерживает идею запрета продажи алкоголя лицам до 21 года

Роспотребнадзор поддерживает ограничение продажи алкоголя лицам младше 21 года

Потребление алкоголя в России снизилось почти в 1,5 раза с 2009 года

Согласно законопроекту, не допускается розничная продажа лицу, не достигшему 21 года, алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 18%. В случае возникновения у продавца сомнений в достижении покупателем возраста 21 года продавец будет вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность.

"По опросам, проведенным среди людей, страдающих алкоголизмом, первый опыт потребления алкогольных напитков у большей части приходится на возраст 10-20 лет. Стоит заметить, что в подростковом возрасте привыкание к вредным привычкам осуществляется гораздо быстрее, чем в более зрелых годах", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ не поддерживает законопроект. Как отмечается в отзыве кабинета министров на проект документа, предоставление возможности осуществлять свои права и обязанности действующее законодательство связывает с достижением лицом физической и психологической зрелости. "Исходя из этого, предполагается, что к восемнадцатилетнему возрасту гражданин осознает значение и последствия совершаемых им действий, имеет определенный жизненный опыт, является самостоятельным субъектом права, а также обладает комплексом прав и обязанностей гражданина в полном объеме", - указывается в отзыве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
10
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке
12
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразных
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
3
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
4
Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребкредитов
5
Метро Москвы извинилось перед пассажирами за ошибочное оповещение о воздушной тревоге
6
В СПЧ сообщили, что акции оппозиции 29 апреля согласованы в 30 регионах РФ
7
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
Темы дня
Загрузка...
Реклама