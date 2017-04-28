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Глава НИЦ профилактики Минздрава сменил Ирину Чазову на посту директора Кардиоцентра

Общество
28 апреля, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Сергей Бойцов назначен исполняющим обязанности директора кардиологического центра Минздрава РФ

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Два федеральных медицинских центра, подведомственные Минздраву РФ, сменили руководителей, в частности, главный внештатный специалист ведомства по профилактической медицине Сергей Бойцов возглавил Российский кардиологический научно- производственный комплекс. Об этом сообщил ТАСС сам Бойцов.

"Да, это так. Я также останусь главным специалистом Минздрава РФ по профилактической медицине", - сказал Бойцов.

На данный момент он назначен исполняющим обязанности директора кардиологического центра Минздрава РФ. Ранее обязанности директора центра исполняла Ирина Чазова, дочь заслуженного советского и российского кардиолога, академика Евгения Чазова. Ее отец являлся почетным директором.

По словам Бойцова, Чазова останется главой подведомственного кардиоцентру Института клинической кардиологии имени Мясникова. Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины, который ранее возглавлял Бойцов, теперь перейдет под управление его заместителя Оксаны Драпкиной.

Институт клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова - старейшее подразделение Российского кардиологического научно-производственного комплекса. Получил свое название в 1967 году. Основные направления научных исследований института - атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, тромбозы, острый инфаркт миокарда, артериальная гипертония, нарушения ритма сердца, первичные поражения миокарда, недостаточность кровообращения. Сотрудники организации разрабатывают проблемы диагностики и лечения основных заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая хирургическое лечение. В составе НИИ кардиологии 16 отделов и 4 самостоятельные диагностические лаборатории. Клиника рассчитана на 400 коек.

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