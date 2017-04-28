Комитет по делам национальностей разрабатывает реестр малочисленных народов Севера

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Комитет по делам национальностей Госдумы РФ разрабатывает федеральный реестр лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера. Этот документ может стать правоустанавливающим для этой категории граждан при получении государственных преференций. Как сообщил председатель комитета Ильдар Гильмутдинов на круглом столе, посвященном проблемам малочисленных коренных народов Севера, реестр должен быть утвержден и принят Госдумой РФ в ближайшее время.

"Сегодня отсутствие порядка определения национальной принадлежности к малочисленным народам является ключевой проблемой. Для доступа к пользованию преференциями и льготами сегодня необходимо документально подтвердить свою принадлежность к таким народам. Но действующим законодательством такой порядок не установлен. Совместно с Федеральным агентством по делам национальностей РФ комитет разрабатывает закон "Об основных гарантиях прав малочисленных народов Севера", который предусматривает создание и введение такого единого реестра лиц", - пояснил Гильмутдинов участникам круглого стола.

По его словам, основная цель создания этого реестра - выработать единый механизм подтверждения права на меры поддержки, предусмотренные федеральным законодательством для коренных народов Севера. Внести законопроект на рассмотрение Госдумы РФ депутаты комитета по делам национальностей готовы уже после майских праздников. В настоящее время ведется доработка этого документа.

Комитет предлагает также принять законопроект о проведении обязательной экологической и этнологической экспертизы и упорядочить механизм взаимодействия крупных промышленных компаний - гидропользователей с коренными народностями Севера. "Вопросы пользования землей и изъятия ее для промышленных нужд актуальны для народов Севера. На наш взгляд, необходимо принять изменения законодательства, которые бы определяли порядок возмещения ущерба их исконной среде обитания. И необходимо на уровне Федерального законодательства внести детализацию и наполнить конкретикой порядок проведения технологической экспертизы по оценке ущерба, нанесенного региону, и это касается не только малочисленных народов Севера", - заявил Гильмутдинов.

По его словам, такой закон о порядке, деталях и механизме проведения технологических и экологических экспертиз при осуществлении крупных инфраструктурных промышленных проектов, вторгающихся в этно-социальный уклад жизни малых народов, просто необходим. "Мы уже подали заявку на проведение в 2017 году комплексного исследования и подготовке предложений о создании института этнологической экспертизы. В этом году можно уже выйти на создание нового законопроекта", - уточнил председатель комитета Госдумы делам национальностей. Всего же, по словам Гильмутдинова, на разных стадиях рассмотрения в Госдуме находятся более 10 законодательных инициатив, касающихся положений и прав северных малочисленных народностей.