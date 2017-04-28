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Писатель Веллер обещает публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"

Общество
28 апреля, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В эфире программы "Особое мнение" писатель Веллер оскорбил ведущую Ольгу Бычкову, вырвал микрофон, плеснул в ее сторону водой и бросил чашку

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Писатель Михаил Веллер и радиоведущая Ольга Бычкова, 2014

Писатель Михаил Веллер и радиоведущая Ольга Бычкова, 2014

© Анатолий Струнин/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Писатель Михаил Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент, произошедший накануне в эфире радиостанции "Эхо Москвы", и пока не отказался от сотрудничества с ней.

"Видите ли, во-первых, все, что произошло, можно увидеть на сайте "Эха Москвы", где в видеоформате висит вся эта встреча, сколько там было - 20 минут. Все можно увидеть. И, во-вторых, я уже описал свое мнение по поводу произошедшего и оно должно выйти в свет, оттуда все можно будет узнать. Сейчас не могу сказать, на каком это будет ресурсе", - сказал Веллер ТАСС.

Инцидент в эфире

В четверг в эфире программы "Особое мнение" писатель Веллер оскорбил ведущую Ольгу Бычкову, задававшую ему вопросы, вырвал микрофон, плеснул в ее сторону водой и бросил чашку.

"Михаил Веллер вырвал микрофон, швырнул чашку. Видимо, нам придется продолжать передачу каким-то другим образом... Извините, пожалуйста, мне очень стыдно за Михаила Веллера. Это немножко не самое правильное поведение. Я думаю, что он немножко погорячился", - говорится в расшифровке программы на сайте "Эха".

"До тех пор, пока Михаил Веллер не принесет свои извинения Ольге Бычковой, его на "Эхе" не будет", - заявил позднее главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем видеоблоге на сайте радиостации.

Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли он продолжать сотрудничество с "Эхо Москвы", Веллер ответил: "Жизнь покажет".

На вопрос, собирается ли он пообщаться с журналисткой, писатель ответил: "Без комментариев".

Михаил Веллер, которому в этом году исполнится 69 лет, один из самых издаваемых российских писателей, первая книга его рассказов "Хочу быть дворником" вышла в 1983 году, за ней последовал ряд других произведений, в том числе ставший бестселлером сборник рассказов "Легенды Невского проспекта". Одной из последних его книг стала "Любовь и страсть" о самых известных историях любви реальных и литературных.

Это не первый подобный инцидент с участием писателя: немногим более месяца назад он резко хлопнул по столу со стаканом, расплескал воду и вышел из студии на съемках программы "Право голоса" на телеканале ТВЦ.

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