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Сотруднице УФСИН по Удмуртии, придумавшей название платежной системы "Мир", подарили карту

Общество
28 апреля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Конкурс состоялся в 2015 году, на него было прислано около 5,5 тыс. работ

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотруднице УФСИН РФ по Удмуртии, чьи логотип и название победили на конкурсе первой российской национальной платежной системы "Мир", вручили в подарок банковскую карту. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Автором победившего на конкурсе логотипа стала старший инспектор пресс-службы УФСИН Елена Сосновская.

Конкурс состоялся в 2015 году. На него было прислано около 5,5 тыс. работ, из них допущено к конкурсу 4,5 тысячи. После отборочного тура к всенародному голосованию жюри отобрало 20 работ. Победу в результате онлайн-голосования одержало название "Мир".

"Почему мир? Это слово многозначное, в любом значении доброе и всеобъемлющее. Название "Мир" - это, пожалуй, основа всего мира", - пояснила свою идею Сосновская, отметив, что о конкурсе она узнала из теленовостей в последние дни приема работ.

В уголовно-исполнительной системе она трудится с 2005 года.

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