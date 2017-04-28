Сотруднице УФСИН по Удмуртии, придумавшей название платежной системы "Мир", подарили карту

Рабочая группа МПК представит новый доклад по России на майском исполкоме организацииСпорт 28 апреля, 16:35
Сборы слушателей военных кафедр гражданских вузов будут проходить по единой схемеАрмия и ОПК 28 апреля, 16:32
"ВКонтакте" ввела подписку на прослушивание музыки без рекламыЭкономика и бизнес 28 апреля, 16:15
Инфантино: ФИФА продолжит помогать США и другим странам в расследовании дел о коррупцииСпорт 28 апреля, 16:11
Ориентир на внешние рынки: как гендиректор "Русской механики" организовывает экспортЭкономика и бизнес 28 апреля, 16:11
Советник "Ред Булл" Марко не видит причин, по которым Квят может покинуть "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 16:08
Гвардиола назван L’Equipe лучшим футбольным тренером современности, Луческу - 35-йСпорт 28 апреля, 16:03
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска ЯценюкаПроисшествия 28 апреля, 16:01
Фигуристка Радионова перешла к бывшему тренеру СотниковойСпорт 28 апреля, 15:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотруднице УФСИН РФ по Удмуртии, чьи логотип и название победили на конкурсе первой российской национальной платежной системы "Мир", вручили в подарок банковскую карту. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.
Автором победившего на конкурсе логотипа стала старший инспектор пресс-службы УФСИН Елена Сосновская.
Конкурс состоялся в 2015 году. На него было прислано около 5,5 тыс. работ, из них допущено к конкурсу 4,5 тысячи. После отборочного тура к всенародному голосованию жюри отобрало 20 работ. Победу в результате онлайн-голосования одержало название "Мир".
"Почему мир? Это слово многозначное, в любом значении доброе и всеобъемлющее. Название "Мир" - это, пожалуй, основа всего мира", - пояснила свою идею Сосновская, отметив, что о конкурсе она узнала из теленовостей в последние дни приема работ.
В уголовно-исполнительной системе она трудится с 2005 года.