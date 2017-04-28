Медведев утвердил план реализации стратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ

Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 28 апреля, 16:37
Рабочая группа МПК представит новый доклад по России на майском исполкоме организацииСпорт 28 апреля, 16:35
Сборы слушателей военных кафедр гражданских вузов будут проходить по единой схемеАрмия и ОПК 28 апреля, 16:32
"ВКонтакте" ввела подписку на прослушивание музыки без рекламыЭкономика и бизнес 28 апреля, 16:15
Инфантино: ФИФА продолжит помогать США и другим странам в расследовании дел о коррупцииСпорт 28 апреля, 16:11
Ориентир на внешние рынки: как гендиректор "Русской механики" организовывает экспортЭкономика и бизнес 28 апреля, 16:11
Советник "Ред Булл" Марко не видит причин, по которым Квят может покинуть "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 16:08
Гвардиола назван L’Equipe лучшим футбольным тренером современности, Луческу - 35-йСпорт 28 апреля, 16:03
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска ЯценюкаПроисшествия 28 апреля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
План реализации включает в себя 34 мероприятия. "В частности, предусматриваются обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека, разработка и внедрение технологий социальной адаптации и реабилитации, мер социальной поддержки лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека", - говорится в пояснительной записке к документу.
Одним из мероприятий по реализации стратегии является расширение международного сотрудничества по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции, в частности, с ВОЗ и Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу.
Кроме того, в рамках формирования социальной среды, исключающей дискриминацию по отношению к ВИЧ-инфицированным, предусматривается внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить или удочерить ребенка, а также взять его под опеку. Соответствующие акты правительства поручено подготовить Минздраву РФ, Минобрнауки РФ, Минтруду РФ и Роспотребнадзору до II квартала 2018 года.
Также к III кварталу 2018 года планируется разработка Федерального закона, вводящего меры ответственности за распространение информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования для выявления или лечения ВИЧ-инфекции.
ФАС России, Минпромторгу России, Росздравнадзору и Минздраву необходимо до III квартала 2017 года представить доклад в правительство о механизмах снижения цен "на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов, в том числе за счет оценки конкуренции на товарном рынке".