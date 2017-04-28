Медведев утвердил план реализации стратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

План реализации включает в себя 34 мероприятия. "В частности, предусматриваются обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека, разработка и внедрение технологий социальной адаптации и реабилитации, мер социальной поддержки лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека", - говорится в пояснительной записке к документу.

Одним из мероприятий по реализации стратегии является расширение международного сотрудничества по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции, в частности, с ВОЗ и Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу.

Кроме того, в рамках формирования социальной среды, исключающей дискриминацию по отношению к ВИЧ-инфицированным, предусматривается внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить или удочерить ребенка, а также взять его под опеку. Соответствующие акты правительства поручено подготовить Минздраву РФ, Минобрнауки РФ, Минтруду РФ и Роспотребнадзору до II квартала 2018 года.

Также к III кварталу 2018 года планируется разработка Федерального закона, вводящего меры ответственности за распространение информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования для выявления или лечения ВИЧ-инфекции.

ФАС России, Минпромторгу России, Росздравнадзору и Минздраву необходимо до III квартала 2017 года представить доклад в правительство о механизмах снижения цен "на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов, в том числе за счет оценки конкуренции на товарном рынке".