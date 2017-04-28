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Власти Москвы согласовали митинг против законопроекта о сносе пятиэтажек

Общество
28 апреля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Акция пройдет 14 мая в районе проспекта Академика Сахарова

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали митинг, участники которого выступают против законопроекта о сносе пятиэтажек. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

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"Руководство департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы провело встречу с заявителями проведения публичных акций для москвичей, интересы которых затрагивает новый закон о реновации. В правительство Москвы поступило четыре заявки о проведении подобных мероприятий на 12, 13 и 14 мая. В результате встречи удалось достигнуть договоренности об организации единого митинга", - сказал Черников.

Он уточнил, что определены место и дата акции. "Определено место проведения - внутренняя сторона проспекта Академика Сахарова. С датой мероприятия организаторы акций определились - подана единая заявка на проведение митинга 14 мая", - отметил руководитель департамента.

Ранее несколько инициативных групп горожан подали заявки в мэрию Москвы о проведении акций против закона о реновации жилищного фонда.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров.

Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами Госдумы в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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