Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенатор Совфеда: сохранение национального языка является приоритетом для НАО

Общество
28 апреля, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В настоящее время около 22 тыс. человек говорят на ненецком языке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сохранение национального языка коренного народа является приоритетной задачей для Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом сообщила сенатор Совета Федерации от НАО Валентина Зганич на I Саммите коренных народов Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР), который проходит в Москве.

Национальным языком коренных народов НАО является ненецкий язык. Общее число говорящих на данном языке составляет около 22 тыс. человек. "Сохранение национального языка является для нас приоритетной задачей. Если мы не сохраним этот язык, то через 20 лет мы не сможем читать те книги, которые сейчас издаются на языке коренных народов НАО", - сказала она.

Зганич добавила, что национальные языки необходимо использовать в работе органов государственной власти, а также "свободно применять их при общении в семье". "Дети должны хотеть изучать языки коренных народов", - уточнила сенатор Совфеда.

Саммит коренных народов проводится в рамках российского председательства в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в 2015-2017 гг., который был учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года.

Высший орган Совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. Председательство на ней ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией. С 2015 по 2017 годы в СБЕР председательствует Россия, членами СБЕР являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Европейский союз, а статус наблюдателей имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
7
Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
10
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
3
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
4
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
5
В Иркутской области сгорела деревня из 86 домов
6
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
7
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
Темы дня
Загрузка...
Реклама