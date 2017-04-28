Сенатор Совфеда: сохранение национального языка является приоритетом для НАО

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сохранение национального языка коренного народа является приоритетной задачей для Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом сообщила сенатор Совета Федерации от НАО Валентина Зганич на I Саммите коренных народов Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР), который проходит в Москве.

Национальным языком коренных народов НАО является ненецкий язык. Общее число говорящих на данном языке составляет около 22 тыс. человек. "Сохранение национального языка является для нас приоритетной задачей. Если мы не сохраним этот язык, то через 20 лет мы не сможем читать те книги, которые сейчас издаются на языке коренных народов НАО", - сказала она.

Зганич добавила, что национальные языки необходимо использовать в работе органов государственной власти, а также "свободно применять их при общении в семье". "Дети должны хотеть изучать языки коренных народов", - уточнила сенатор Совфеда.

Саммит коренных народов проводится в рамках российского председательства в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в 2015-2017 гг., который был учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года.

Высший орган Совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. Председательство на ней ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией. С 2015 по 2017 годы в СБЕР председательствует Россия, членами СБЕР являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Европейский союз, а статус наблюдателей имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.