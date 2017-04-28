Минздрав разъяснит органам опеки, почему люди с ВИЧ могут быть приемными родителями

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минздрав РФ подготовит обоснования для органов опеки о том, что с медицинской точки зрения ВИЧ-инфекция не влияет на исполнение родительских функций, сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава РФ по ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.

Минздрав РФ разработал план мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (имеется в распоряжении ТАСС). Согласно этому плану предусматривается изменение перечня заболеваний, препятствующих усыновлению.

"В работе с органами опеки должен быть междисциплинарный, комплексный подход. Министерство здравоохранения РФ обоснует, что человек с ВИЧ-инфекцией, получающий антиретровирусную терапию, он имеет абсолютно те же возможности выполнять функции родителя, как и человек без ВИЧ", - сказал Воронин.

Изменения перечня заболеваний должны быть разработаны ко второму кварталу 2018 года. "Необходимо время для того, чтобы законодательно это провести. Потому что было постановление, где это запрещалось. Сейчас ВИЧ должен уйти из списка ограничений для усыновления. В индивидуальном порядке можно было эти вопросы и раньше решать", - добавил собеседник агентства.

Главное - интересы ребенка

Главный специалист Минздрава РФ по ВИЧ также напомнил, что в этой ситуации важно действовать в интересах ребенка. "Ребенок себя полностью может реализовать только в семье", - добавил Воронин.

По его словам, в РФ уже есть родители с ВИЧ-инфекцией, которые воспитывают приемных детей. "Когда органы опеки понимают, что человек, живущий с ВИЧ - это человек, у которого просто есть хроническое заболевание, но принимая терапию он абсолютно полноценной жизнью может жить и осуществлять все свои функции, в том числе и родительские, тогда будут варианты, и будут решать так, как будет лучше для ребенка", - добавил он.

Также для людей, желающих стать приемными родителям, в рамках плана мероприятий по реализации стратегии появится образовательный модуль по вопросам ВИЧ-инфекции.

План реализации стратегии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее утвердил план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Согласно плану мероприятий, в 2017-2018 годах будут изменены устаревшие нормативные и правовые акты, в частности, регламентирующие вопросы предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и эпидемиологический контроль за распространением заболевания.

Формирование социальной среды, препятствие стигматизации диагноза и дискриминации людей с ВИЧ выделены в отдельный блок задач на ближайшие полтора года. Отдельной задачей правительство ставит "совершенствование ведомственного контроля за обеспечение инфекционной безопасности, профилактикой внутрибольничной передачи ВИЧ- инфекции, а также за профессиональным заражением ВИЧ".

Также предусмотрены работа с группами риска, разработка плана "дорожной карты" по увеличению охвата медицинским освидетельствованием, антиретровирусной терапией, а также внедрение механизмов снижения цен на препараты для терапии ВИЧ.

ВИЧ вне групп риска

По информации Минздрава РФ, во всем мире, в том числе и в России, увеличивается число ВИЧ-инфицированных. При этом вирус уже вышел за пределы маргинальных групп. По данным экспертов, "вирус вышел в популяцию", что означает, что все чаще заражаются социально благополучные молодые мужчины и женщины трудоспособного и детородного возраста.

Половой путь передачи ВИЧ занимает значительное место в способах передачи ВИЧ, а в некоторых регионах более 50% заразившихся получили инфекцию в результате незащищенного гетеросексуального контакта. Всего, по официальным данным, в РФ зарегистрировано 824 тысячи случаев ВИЧ.