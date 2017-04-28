Колокольцев: во время несанкционированных акций оппозиции МВД будет действовать по закону

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МОСКВА, 28 апреля /ТАСС/ Во время несанкционированных акций оппозиции 29 апреля МВД будет действовать в соответствии с законодательством, заявил журналистам министр внутренних дел Владимир Колокольцев
"В рамках действующего законодательства", - сказал он, отвечая на вопрос, как будет действовать полиция 29 апреля.