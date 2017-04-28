Более 3,7 тыс. кочевников привито от сибирской язвы на Ямале в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. оленеводов и членов их семей привито в первом квартале 2017 года от сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Всего планируется вакцинировать порядка 8,2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства.

"С начала этого года в ЯНАО началась иммунизация населения групп риска против сибирской язвы по эпидемическим показаниям. К таким относятся зооветработники и лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш, работники, в чьи обязанности входит сбор, хранение, транспортировка и первичная переработка сырья животного происхождения. Также вошли оленеводы и члены их семей, в том числе дети с 14 лет, медицинские работники", - сказали в пресс-службе.

По данным властей региона, главная цель проведения вакцинации отдельных категорий населения Ямала - формирование устойчивого иммунитета.

"Сибирская язва - это зооантропонозное заболевание, то есть заболевание, общее для человека и животного. Поэтому население, которое попадает в группу риска, обязательно должно быть привито. Данная вакцина малореактогенная. Также во всех центральных, городских и районных больницах Ямала проведены обучающие семинары по диагностике, лечению и профилактике сибирской язвы", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

Ранее ТАСС сообщал, что в регионе планируется привить порядка 8,2 тыс. человек в 2017 году. Также все поголовье северных оленей, а это порядка 730 тыс. животных, будет привито от сибирской язвы. Для этого закуплено около 1 млн доз вакцины.

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.