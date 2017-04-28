Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 3,7 тыс. кочевников привито от сибирской язвы на Ямале в 2017 году

Общество
28 апреля, 16:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, апреля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в этом году в регионе планируется привить порядка 8,2 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. оленеводов и членов их семей привито в первом квартале 2017 года от сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Всего планируется вакцинировать порядка 8,2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства.

"С начала этого года в ЯНАО началась иммунизация населения групп риска против сибирской язвы по эпидемическим показаниям. К таким относятся зооветработники и лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш, работники, в чьи обязанности входит сбор, хранение, транспортировка и первичная переработка сырья животного происхождения. Также вошли оленеводы и члены их семей, в том числе дети с 14 лет, медицинские работники", - сказали в пресс-службе.

По данным властей региона, главная цель проведения вакцинации отдельных категорий населения Ямала - формирование устойчивого иммунитета.

"Сибирская язва - это зооантропонозное заболевание, то есть заболевание, общее для человека и животного. Поэтому население, которое попадает в группу риска, обязательно должно быть привито. Данная вакцина малореактогенная. Также во всех центральных, городских и районных больницах Ямала проведены обучающие семинары по диагностике, лечению и профилактике сибирской язвы", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

Ранее ТАСС сообщал, что в регионе планируется привить порядка 8,2 тыс. человек в 2017 году. Также все поголовье северных оленей, а это порядка 730 тыс. животных, будет привито от сибирской язвы. Для этого закуплено около 1 млн доз вакцины.

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
7
Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда
15
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза
10
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
6
Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО
7
Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина
Темы дня
Загрузка...
Реклама