Работодатели РФ в 2016 году приобрели на 8% больше средств защиты сотрудников

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Работодатели в России уделяют все больше внимания защите своих сотрудников от вредных факторов. Так, в 2016 году они закупили спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) на 4,1 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора департамента условий и охраны труда Минтруда Петр Сергеев.
"Сегодня уделяется особое внимание повышению эффективности использования средств Фонда социального страхования РФ на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников", - сказал он.
Сергеев сообщил, что в 2016 году работодатели приобрели для сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты на сумму 4,1 млрд рублей, что больше на 8,4 %, чем в 2015 году.
Собеседник агентства отметил, что российское законодательство позволяет снижать класс вредности условий труда, если работодатель использует сертифицированные средства индивидуальной защиты.
Средства индивидуальной защиты или СИЗ - это все, что способно минимизировать вред, наносимый работнику условиями, в которых он работает.
Всего существует 10 типов СИЗ, начиная от специализированной одежды и заканчивая средствами защиты рук, ног, головы, органов слуха, дыхания и зрения. Самые распространенные средства защиты - каски, щитки, очки, респираторы, наушники и перчатки. Водолазные костюмы, скафандры и, к примеру, крем от обморожений, тоже относятся к СИЗ. Как сообщили ТАСС в Ассоциации "СИЗ", всего на рынке существует более 1,1 тыс. наименований.
Чаще всего средства индивидуальной защиты применяются в энергетической, нефтяной, газовой, угольной, химической и нефтехимической отраслях, черной и цветной металлургии, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и металлообработке.
Как сообщили ТАСС в Роструде, в 2016 году в РФ было выявлено 478 тыс. нарушений трудового законодательства. В том числе порядка 6% из них - по вопросам обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты (28 тыс. нарушений). По сравнению с 2015 годом число нарушений, связанных с СИЗ, уменьшилось (2015 год - 30,5 тыс. нарушений).
"Если анализировать сферы деятельности, в которых чаще всего выявляются такие нарушения, то это строительство, обрабатывающие производства и сельское хозяйство. Административная ответственность за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, в зависимости от степени риска причинения вреда работнику, влечет наложение административного штрафа на работодателя в размере от нескольких тысяч до 150 тысяч рублей", - сообщил представитель пресс-службы Роструда.
По его словам, неприменение СИЗов при работе в канализационных колодцах чаще всего приводит к летальному исходу.
Всемирный день охраны труда Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. Информационно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью.