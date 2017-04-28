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Секретарь Союза журналистов назвал неприемлемым поведение Веллера в эфире "Эха Москвы"

Общество
28 апреля, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

В эфире передачи "Особое мнение" писатель оскорбил ведущую Ольгу Бычкову и плеснул ей в лицо водой

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир назвал неприемлемым поведение писателя Михаила Веллера в эфире "Эха Москвы", который оскорбил ведущую Ольгу Бычкову и плеснул ей в лицо водой. Свою позицию секретарь СЖР высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Безусловно, позиция журналиста, интервьюера и интервьюируемого могут различаться, причем кардинально. Мы видим эту практику и на зарубежных теле-, радиоканалах, мы видим это и на российских канал. Но, конечно, такое отношение к собеседнику, оппоненту, корреспонденту, журналисту абсолютно неприемлемо", - сказал Шафир.

Он отметил, что никто не имеет право оскорблять журналиста, "какими бы регалиями, каким бы опытом, каким бы заслуженными наградами и званиями он не обладал". "Кидать в журналиста микрофон, стакан, пытаться ли в него плеснуть, оскорблять журналиста... Можно ли кого-то бить, кого-то обзывать, унижать - ответ, безусловно, нет", - сказал секретарь СЖР.

Говоря о реакции Бычковой на поступок Веллера, Шафир отметил, что она была "сдержана, спокойна". "Мне кажется, другой реакции вряд ли можно было бы ожидать", - сказал он.

Инцидент в эфире

В четверг в эфире программы "Особое мнение" писатель Веллер оскорбил ведущую Ольгу Бычкову, задававшую ему вопросы, вырвал микрофон, плеснул в ее сторону водой и бросил чашку.

После этого главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем видеоблоге на сайте радиостанции заявил, что "Эхо Москвы" прекращает сотрудничество с писателем до тех пор, пока он не принесет свои извинения ведущей.

В беседе с ТАСС Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент и сказал, что пока не отказывается от сотрудничества с радиостанцией.

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