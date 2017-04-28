Соглашение о безвизовом туробмене РФ и КНР готовят к встрече глав правительств

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ПЕКИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Новое российско-китайское межправительственное соглашение о безвизовом групповом туристическом обмене будет приурочено к ближайшей встрече премьер-министров двух стран, которая, предположительно, состоится летом. Об этом в пятницу заявил заместитель главы Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм) Николай Королев.
"Мы ставим перед собой такую задачу: подписать соглашение в рамках предстоящей встречи глав правительств России и Китая (Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна). Мы привязываем эту дату не к октябрю (как оглашал Ростуризм ранее - прим. ТАСС), а именно к ней. Для этого документы должны пройти соответствующие процедуры по согласованию", - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
По словам Королева, новое соглашение предполагает снижение требований к минимальному числу туристов в группе с пяти до трех человек, одновременно увеличив сроки их максимального пребывания за рубежом с 14 до 21 суток. Он также отметил, что, в связи с резким увеличением потока туристов, властям двух стран предстоит решить такие важные вопросы, как упрощение формальностей и повышение качества услуг.
Согласно официальной статистике, в 2016 году Китай посетили 1,67 млн россиян. Численность потока китайских граждан в РФ превысила 1,28 млн человек.
Николай Королев находится в Пекине с визитом для обсуждения с китайской стороной вопросов дальнейшего двустороннего взаимодействия. В частности, речь идет о консолидированном тексте нового Межправительственного соглашения о безвизовом групповом обмене, подготовке меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму России и Государственным управлением по делам туризма КНР.
В марте на пятом российско-китайском туристическом форуме в Москве стало известно о планируемом облегчении двустороннего режима безвизовых поездок для тургрупп. Действующее соглашение по этому вопросу было подписано 29 февраля 2000 года, и к настоящему моменту назрела необходимость внесения в него изменений.